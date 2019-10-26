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8:33   26 Октября 2019
Весь мир

Российская военная полиция провела патрулирование вдоль границы Сирии с Турцией

Российская военная полиция провела патрулирование вдоль границы Сирии с Турцией

Российский патруль военной полиции обследовал сирийско-турецкую границу в районе крупнейшего на северо-востоке Сирии города Камышлы, рассказал прессе командир дислоцированного там подразделения военной полиции Иван Волгин.

Военнослужащие РФ с помощью навигатора из комплекта «Ратник» провели рекогносцировку местности на дистанции 30 километров. В ближайшее время зона патрулирования будет расширена вдвое.

«В нее войдут и восточные окрестности Камышлы вплоть до населенного пункта Сималька, который расположен в 130 км от города в направлении иракского Мосула», — отметил Волгин.

Напомним, в 2012 году во время гражданской войны Камышлы перешел под контроль курдских радикалов. 9 октября этого года стартовала антитеррористическая операция Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии для создания 30-километровой зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы и изгнания оттуда курдских боевиков.

Во вторник, 22 октября в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, согласно которому курдские бандформирования должны в течение 150 часов покинуть буферную зону близ турецкой границы, после чего военные двух стран должны начать совместное патрулирование этой территории.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #курды

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