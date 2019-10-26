Требования Сирии к США покинуть нефтяные объекты в Дейр-эз-Зоре справедливы — эксперт

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов заявил изданию Nation News, что требования правительства Сирии к США покинуть нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре, захваченные курдскими боевиками, абсолютно законны.

По его словам, они отвечают международному праву и здравому смыслу, ведь речь идет о землях Сирии, чей суверенитет и территориальную целостность признают все стороны конфликта, а также страны-гаранты – Россия, Иран и Турция. Однако США не намерены соблюдать международное законодательство.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп считает свою страну мировым лидером, который вправе вмешиваться во внутренние дела любого другого государства и продвигать свои интересы в любой точке мира.

Долгов предположил, что курдские радикалы намерены и дальше использовать сирийские нефтяные объекты под эгидой Вашингтона. Вряд ли это выльется в прямой военный конфликт непосредственно с США, но локальные конфликты с курдскими бандформированиями возможны.

«РФ и Иран могут сказать здесь свое слово, поскольку налицо нарушение международного законодательства», — добавил он.

Напомним, Сирия потребовала от американских военных уйти с нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор. Правительство САР собирается вернуть их под свой контроль, поскольку ранее это был центр сирийской нефтедобычи и нефтепереработки, который с началом гражданской войны попал в руки террористов ИГ*, а потом курдских боевиков, поддерживаемых США.

Сирийские власти вложили огромные средства в геологическую разведку и разработку нефтегазовых месторождений, а в результате прибыль от продажи нефти уходит в карманы оккупантов. Таким образом США и подконтрольные им курдские радикалы фактически грабят сирийский народ.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.