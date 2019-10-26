Бывший австрийский посол рассказал о пользе для Европы «Северного потока – 2»

Евросоюзу на данном этапе слишком дорого обошелся бы отказ от проекта «Северный поток — 2», заявил экс-посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр (1990–1995).

Он считает, что Россия является значительно более выгодным поставщиком газа, чем США. Кроме того, для поставок американского газа пришлось бы создать с нуля целую инфраструктуру. При этом российский газ и дешевле, и чище.

«В любом случае в первый газопровод вложили много инвестиций, и во второй тоже. И сейчас от этого всего отказаться и покупать американский газ — просто слишком дорого. Это не любовь к России, просто слишком дорого», — отметил бывший дипломат.

Бауэр подчеркнул, что Россия действует вполне логично, не желая снабжать газом Украину, которая стремится вступить в НАТО. Он также рассказал, что в годы работы в Москве постоянно слышал достоверные заявления о краже Украиной российского газа. Экс-посол добавил, что Киев все время был должен «Газпрому» и никогда не выплачивал долги.