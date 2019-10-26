Глава генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой положение на севере Сирии

Глава генштаба российских Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов обсудил с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером положение в Сирии, пишет «ПолитЭксперт». Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение Анкары.

Министры затронули тему обеспечения безопасности в Сирии, а также ежедневные события в стране. Военная полиция РФ совместно с сирийской и турецкой армиями в настоящее время обеспечивает безопасность и следит за обстановкой в приграничной с Турцией зоне Сирии, где проходит операция по выводу курдских бандформирований из 35-километровой буферной зоны.

Принятый во вторник российско-турецкий меморандум обязывает вооруженные отряды в течение 150 часов полностью покинуть приграничную территорию. Здесь в результате антитеррористической операции Турции «Источник мира» появится зона безопасности протяженностью 444 километра, которую будет контролировать также российский военный патруль для поддержания правопорядка.

Напомним, с началом войны в Сирии курдские радикалы захватили северо-восток страны и использовали в целях обогащения местных арабов-суннитов и нефтяные месторождения, пользуясь помощью ИГ* и США. Чтобы обезопасить свою границу, Турция начала военную операцию «Источник мира». Операция завершилась после подписания русско-турецкого меморандума.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.