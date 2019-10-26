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2:13   26 Октября 2019
Весь мир

Лавров предложил Норвегии поспособствовать нормализации отношений между РФ и НАТО

Лавров предложил Норвегии поспособствовать нормализации отношений между РФ и НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров в пятницу завершил визит в норвежский Киркенес в восьми километрах от границы с Россией. Делегация РФ была поражена душевностью и искренностью, с которой норвежцы вспоминали и чествовали героев Второй мировой войны.

Россияне приняли участие в торжествах, посвященных 75-летию освобождения советскими войсками Северной Норвегии от гитлеровской оккупации.

В ходе визита Лавров заявил, что границу между двумя странами можно назвать «самой мирной» в Европе. Во время выступления на торжественном обеде российский министр напомнил об издавна сложившихся традициях норвежской дипломатии и предложил Осло помочь наладить диалог между Россией и НАТО.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лавров #норвегия

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