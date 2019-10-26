Эксперт заявил, что США и курды-радикалы попросту грабят стратегические недра Сирии

Соединенные Штаты совместно с подконтрольными им курдскими боевиками откровенно грабят Сирию, оккупировав ее нефтеносные территории, заявил ФБА «Экономика сегодня» директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов.

Ранее Трамп заявил в Twitter, что Вашингтон не позволит террористам ИГ* вернуть под свой контроль нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, поэтому военный контингент США останется на захваченных территориях. Также он напрямую пригласил курдские бандитские отряды занимать нефтеносные районы Сирии, под предлогом того, что для этого «настало время».

«Отсылки США к защите нефтяных месторождений Сирии от террористов ИГ* с помощью курдов – лишь предлог сохранить контроль над этими территориями», — сказал Тарасов.

Он отметил, что Штаты оставили около 200 военных в оккупированных районах и возможно будут расширять этот контингент под предлогом усиления ИГ* на западе Ирака. В действительности американцы не хотят, чтобы богатая нефтью и газом земля досталась Дамаску.

По словам эксперта, "главным стержнем стратегии США является вовсе не борьба с ИГ*, а курдский вопрос, от которого они не отказались в попытках разжечь ситуацию на Ближнем Востоке.

«Оккупированные сирийские нефтяные поля – это попытка с помощью ИГ* держать в напряжении вопрос вооруженных курдов в Сирии. И попутно – разграбление стратегических недр страны», — подытожил Тарасов.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.