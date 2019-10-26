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 Эксперт рассказал о лагере Эр-Рукбан в Сирии, где люди насильно удерживаются как в тюрьме

Эксперт рассказал о лагере Эр-Рукбан в Сирии, где люди насильно удерживаются как в тюрьме
0:25   26 Октября 2019
Сирия

Эксперт рассказал о лагере Эр-Рукбан в Сирии, где люди насильно удерживаются как в тюрьме

Эксперт рассказал о лагере Эр-Рукбан в Сирии, где люди насильно удерживаются как в тюрьме

Лагерь беженцев Эр-Рукбан в Сирии практически превратился в тюрьму, где контролируемые США боевики силой удерживают людей в качестве заложников, заявил в пятницу на пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в ходе презентации доклада о нарушениях прав человека в контролируемых США лагерях на территории САР.

По его словам, люди, которым удалось вырваться с территории Эр-Рукбана, в том числе бывшие боевики, детально рассказали, как управляется лагерь.

«Различные вооруженные группы, которые препятствуют тому, чтобы беженцы покидали лагерь, выступают в роли главного инструмента управления. Это фактически делает Эр-Рукбан тюрьмой или концентрационным лагерем, где беженцы удерживаются в качестве заложников», — отметил он.

По их словам, все участники вооруженных групп проходили военную подготовку на американской военной базе. Все они не могут без страха говорить о тюрьме, расположенной непосредственно в лагере, но еще больше их пугает тюрьма на базе США Эт-Танф.

Григорьев подчеркнул, что беженцы из лагеря сообщили о пытках и избиениях тех, кто настроен положительно к правительству Сирии. Людей убивали за подозрения, что они хотят уехать на территорию, подконтрольную сирийскому правительству.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #эр-рукбан

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