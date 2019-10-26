Более 30 тысяч сирийцев вернулись домой после операции Турции против курдских боевиков

Минимум 30 тысяч внутренне перемещенных жителей Сирии вернулись в родные места на северо-востоке страны, контролируемые турецкими военными после начала 9 октября военной операции Анкары «Источник мира» против курдских радикалов, рассказал в пятницу официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

«По состоянию на 23 октября <…>, в свои родные области возвратились 61,2 тысяч человек, в том числе 32 тысяч в провинцию Хасеке и 29 тысяч в провинцию Ракка», — уточнил Ларке.

Он добавил, что порядка половины из них вернулись в районы, в настоящее время подконтрольные Турции, — в Тель-Абьяд, Айн-Иссу и Сулук в провинции Ракка. Ларке сообщил, что на 23 октября внутренне перемещенных лиц на северо-востоке Сирии было более 139 тысяч человек, включая примерно 87 тысяч жителей Хасеке, более 35 тысяч жителей Ракки и почти 17 тысяч жителей Алеппо.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале контртеррористической операции на севере Сирии «Источник мира» против курдских боевиков с целью создания там буферной зоны. Во вторник, 22 октября, российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов, в котором условились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой операции, а также вывести курдские бандформирования из Манбиджа.