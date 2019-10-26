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0:03   26 Октября 2019
Весь мир

Более 30 тысяч сирийцев вернулись домой после операции Турции против курдских боевиков

Более 30 тысяч сирийцев вернулись домой после операции Турции против курдских боевиков

Минимум 30 тысяч внутренне перемещенных жителей Сирии вернулись в родные места на северо-востоке страны, контролируемые турецкими военными после начала 9 октября военной операции Анкары «Источник мира» против курдских радикалов, рассказал в пятницу официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

«По состоянию на 23 октября <…>, в свои родные области возвратились 61,2 тысяч человек, в том числе 32 тысяч в провинцию Хасеке и 29 тысяч в провинцию Ракка»,  — уточнил Ларке.

Он добавил, что порядка половины из них вернулись в районы, в настоящее время подконтрольные Турции, — в Тель-Абьяд, Айн-Иссу и Сулук в провинции Ракка. Ларке сообщил, что на 23 октября внутренне перемещенных лиц на северо-востоке Сирии было более 139 тысяч человек, включая примерно 87 тысяч жителей Хасеке, более 35 тысяч жителей Ракки и почти 17 тысяч жителей Алеппо.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале контртеррористической операции на севере Сирии «Источник мира» против курдских боевиков с целью создания там буферной зоны. Во вторник, 22 октября, российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов, в котором условились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой операции, а также вывести курдские бандформирования из Манбиджа.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #турция #курды

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