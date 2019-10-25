Телеведущий Норкин стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Журналист Андрей Норкин, который в начале своей карьеры симпатизировал либералам, перешел в лагерь патриотов после того, как на телеканале «Дождь» был запущен провокационный опрос на тему: была ли оправдана героическая оборона Ленинграда или город следовало сдать фашистам.

Норкина, убежденного в том, что Великая Отечественная война остается единственным, что объединяет всех без исключения россиян вне зависимости от их политических взглядов и убеждений, возмутил подобный вопрос. Телеведущий заявил, что проведение подобных опросов сравнимо с преступлением и является большой ошибкой телеканала, после чего предложил всем сотрудникам «дождя» уволиться.

Реакция Норкина встретила неоднозначный отклик в медиасфере, а оппозиционная пресса раскритиковала его позицию.

Возможно именно эти события и навели Андрея Норкина на мысль, что в стране необходимо популяризировать «патриотический дух». Во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным Норкин задал ему вопрос, почему сейчас патриотизм оказался не моден, студентам нужно объяснять, что слово «патриот» не является синонимом слова «идиот», а 9 мая – это не «колорадский праздник».

В ответ глава государства заявил, что, если проявления нелюбви к Родине так сильно задевают публичную личность, это уже хороший признак.

Как пишет в своей рубрике «Образы российского патриотизма» Федеральное агентство новостей (ФАН), высказывания Норкина на социально-политические темы зачастую вызывают в обществе оживленные дискуссии, но он неизменно остается верен своим патриотическим принципам.