Глава ЦПВС опроверг информацию об ухудшении ситуации на северо-востоке Сирии

Сообщения об ухудшении обстановки и столкновениях между правительственными и протурецкими военными в сирийской провинции Эль-Хасака не имеют ничего общего с реальностью, рассказал на брифинге глава российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

В действительности на линии соприкосновения с армией Турции продолжается развертывание сирийских войск. Россияне наблюдают за положением в этих районах, и на данный момент ситуация является стабильной.

«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — отметил руководитель российского ЦПВС.

Напомним, ранее в регионе завершилась антитеррористическая операция Турции против курдских радикалов «Источник мира». Однако Анкара решила сохранить свое присутствие на севере Сирии для создания условий для возвращения беженцев в созданную зону безопасности.