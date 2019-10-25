Количество погибших в протестных акциях в Эфиопии достигло 67 человек

Минимум 67 человек погибли в Эфиопии со среды в ходе протестов в разных частях страны, вызванных информацией о давлении властей на эфиопского политического активиста и медиаменеджера Джавара Мухаммеда, пишет агентство Reuters со ссылкой на комиссара полиции провинции Оромия Кефьялев Тефера.

Уточняется, что в числе жертв 62 демонстранта и пять сотрудников полиции. Тринадцать из них погибли от пулевых ранений, остальные — в результате травм от ударов камнями.

Ранее Джавар Мухаммед сообщил, что он находится в опасности, с его дома в столице Эфиопии сняли государственную охрану, что «создало угрозу проникновения злоумышленников». В результате в стране начались волнения.

Агентство Bloomberg в пятницу передавало о развертывании властями Эфиопии армейских подразделений в регионе Оромия. Мухаммед является представителем самого многочисленного в стране народа оромо и добивается расширения его прав, в том числе политических.