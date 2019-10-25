Ройзман и Латынина вступили в антироссийский «легион» Ходорковского

Новый Telegram-канал «Союз независимых публицистов», созданный беглым олигархом Ходорковским, отныне будет транслировать российскому обществу оппозиционную пропаганду под видом обличения тягот нынешней российской жизни.

Свои представления о «морали и долге» Ходорковский будет озвучивать через бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и журналистов «Эха Москвы» Юлию Латынину и Александра Невзорова. Также к «союзу» уже присоединился музыкант Сергей Шнуров.

Об этом в пятницу вечером сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что состав «легиона», как они себя уже называют, заставляет насторожиться.

Как отмечается, руководить новым рупором информации в условиях «ставших реальностью репрессий и цензуры» будет сам беглый олигарх Михаил Ходорковский. Он же будет финансировать работу «союзников». Интересно, что привлеченные Ходорковским люди, ранее критиковали и его самого и его деятельность. Например, Латынина называла беглого олигарха преступником, «кидающим» и государство, и народ, и партнеров. При этом она на пальцах объясняла структуру его мошеннических схем.

С критикой в адрес Ходорковского ранее выступал и Невзоров, однако сейчас оба журналиста готовы изменить своим убеждениям и объяснить массам, почему пришло время консолидироваться с Ходорковским и с его помощью доносить до народа правду о «российской действительности».

Евгений Ройзман, который нацелился на депутатское кресло в Государственной думе, является уголовником – в свое время он отсидел в тюрьме два года за кражу и ношение холодного оружия. Он частенько опускается до публичного сквернословия, поэтому от него не приходится ждать положительного влияния на общество

Опасения вызывает и Сергей Шнуров, который любит крепкие выражения и никогда не являлся иконой высокой морали.

Отталкиваясь от состава деятелей, которые намерены работать в «Союзе независимых публицистов», можно четко предугадать какого рода материалы там будут печататься. При этом нужно признать, что все информационные ресурсы Ходорковского работают на пропаганду оппозиционной направленности, просто теперь он будет продвигать свое влияние не только через СМИ, но и через деятелей, имеющих в России популярность.

Медиаресурс, заявляющий, что преследует благородные цели, но привлекающий к сотрудничеству персонажей, известных своим сквернословием и русофобством, вряд ли может принести пользу обществу. И уж тем более, Ходорковскому не следовало привлекать аморальных и хамоватых личностей, для того, чтобы напомнить народу об идеалах, а правительству о долге.