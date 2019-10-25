Эксперт назвал грабежом оккупацию США и курдами-радикалами нефтяных полей в Сирии

Президент США Дональд Трамп и контролируемые Вашингтоном курды, оккупирующие сирийские нефтяные поля, занимаются откровенным грабежом, заявил ФБА «Экономика сегодня» член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что Штаты не позволят боевикам ИГ* вернуть под свой контроль нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, поэтому американские военные останутся на захваченных территориях. Также он почти прямым текстом пригласил курдские бандформирования занимать нефтеносные районы Сирии, сказав, что для этого «настало время».

Коротченко отметил, что США не скрывают намерение остаться в Сирии и иметь возможность негативно воздействовать на ход мирного и политического урегулирования.

По словам эксперта, оккупация и разграбление нефтяных месторождений принесут американцам деньги, которые помогут минимизировать расходы на поддержку курдских боевиков. Действуя в корыстных мотивах, США игнорируют все базовые принципы международного права.

«Контроль и выработка нефтяных полей дает возможность вооружать, кормить и содержать террористов, которые могут послужить инструментом для удара по сирийским властям. По сути же — это незаконная оккупация территорий суверенного государства и грабеж», — подытожил Коротченко.

Напомним, курдские радикалы и прежде активно захватывали сирийские земли, договариваясь с террористическими группами и пользуясь открытой поддержкой США. При этом сильно страдали местные арабы-сунниты.

Во время проведения антитеррористической операции Турции «Источник мира», целью которой было создание буферной зоны вдоль границы с Сирией, свободной от курдских радикалов и прочих террористов, Штаты уже бросили своих друзей-курдов на произвол судьбы. Однако теперь курдские бандформирования вновь намерены прибегнуть к помощи Вашингтона. Коротченко считает, что ситуация для них в конечном счете обернется наихудшим образом.

«Но это будут уже их персональные проблемы», — подытожил он.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.