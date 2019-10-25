Ливийский журналист рассказал, как армия Хафтара спасла Бенгази от исламистов

Тележурналист из ливийского Бенгази Халифа аль Обейди рассказал, как жила страна под гнетом исламистов из ИГ* и «Аль-Каиды»* до прихода армии Халифы Хафтара, спасшей город от терроризма.

По словам журналиста, с 2012 по 2014 годы, когда Бенгази находился под жестким контролем исламистов из террористических группировок, люди боялись выходить по утрам из дома, потому что не знали, смогут ли вернуться живыми. Боевики беспощадно охотились за семьями военных, полицейских и журналистов.

«Ежедневно в городе происходило как минимум от семи до десяти убийств тех, кто, по мнению бандитов, представлял опасность для их режима. И это не считая обычных криминальных преступлений, захлестнувших городские кварталы», рассказал глава пресс-службы ЛНА Обейди Федеральному агентству новостей.

Журналист отмечает, что жители Бенгази находились в отчаянии и пытались выходить протестовать на улицы, но их попытки не завершились успехом. Но генерал Халифа Хафтар собрал вокруг себя армию из профессиональных военных и ополченцев, за несколько лет боев освободив город от исламистов.

Пресс-секретарь ЛНА отметил, что операция по освобождению Бенгази под названием «Аль Карама» («Достоинство») далась силам Хафтара не легко.

«Единственный наш вертолёт был собран из пяти неисправных машин! Даже стрелкового оружия не хватало – некоторым приходилось идти в бой с охотничьими ружьями. Но у нас было нечто большее — дисциплина, решимость и поддержка народа», — отметил Халифа аль Обейди.

*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ.