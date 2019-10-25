Эксперт назвал незаконной добычу сирийской нефти США и курдскими боевиками

Требования сирийского правительства вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль после захвата курдами с помощью США вполне законны, считает историк Борис Долгов. Об этом сотрудник Института востоковедения РАН рассказал в интервью Nation News.

Эксперт отметил, что суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики подтвердили все стороны, задействованные в сирийском конфликте, в том числе и страны-гаранты — Россия, Иран и Турция.

«Требования сирийского правительства полностью отвечают международному праву и здравому смыслу. (…) Но сейчас мы видим, что США, несмотря на предыдущие заявления о выводе своих войск из САР, намерены часть военных оставить якобы для охраны нефтегазовых месторождений Сирии, что полностью противоречит международному законодательству», — уверен Долгов.

Историк считает, что речь идет о сломе всего международного права, на которое Вашингтон смотрит как на «нечто несущественное». Эксперт упомянул и многократные заявления президента США Дональда Трампа о мировом лидерстве Штатов и якобы поэтому страна может вмешиваться во внутренние дела других государств и продвигать свой интересы в любой точке мира.

«Думаю, что прямого военного конфликта с США не будет. Возможно, будут локальные конфликты с курдскими вооруженными формированиями и действующими в регионе исламистскими группировками», — заявил Долгов.

Но несмотря на недавно данные обещания вывести ВС США из Сирии, пока Трамп делать этого не собирается, хотя российская сторона неоднократно подчеркивала, что нахождение американских войск в Сирии незаконно. «РФ и Иран могут сказать здесь свое слово, поскольку налицо нарушение международного законодательства», — уверен историк.

Ранее в сирийском парламенте заверили, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей САР.