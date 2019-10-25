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В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей
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Эксперт назвал незаконной добычу сирийской нефти США и курдскими боевиками

Эксперт назвал незаконной добычу сирийской нефти США и курдскими боевиками

 В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей

В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей
19:38   25 Октября 2019
Весь мир

В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей

В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей

Сирийский парламентарий Аммар аль-Асад заявил, что все нефтяные поля Сирии, отобранные военизированными отрядами курдов при поддержке США у сирийского народа, будут возвращены под контроль государства — не исключена и военная операция для достижения цели. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам сирийского политика, стабильность на юго-востоке Сирии будут обеспечивать части Сирийской арабской армии, а не иностранные силы. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные должны «обеспечить безопасность» нефтяных месторождений, расположенных в восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Стало ясно, что США не собираются выполнять обещание вывести свой войска из Сирии.

«Америка потерпела поражение в Сирии, поэтому слова президента США Дональда Трампа выглядят скорее как лишняя попытка самоутвердиться. Все нефтяные поля в ближайшее время будут возвращены под контроль сирийского государства, не исключено, что в рамках военной операции», — заявил Аммар аль-Асад «Известиям».

В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Турции, если Анкара откроет огонь по военнизированных отрядам курдов, покидающих  север САР.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов подчеркивал, что все территории Сирии, включая восточной берег Евфрата должны быть под контролем официального Дамаска и никого больше. 

«Во всех бумагах, во всех заявлениях официальных говорится о том, что все вовлеченные стороны должны соблюдать и уважать территориальную целостность, суверенитет и единство сирийского государства», — напоминал он.

 

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Автор: Олег Королев
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