Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Госдуме предложили увеличить возраст для молодой семьи до 45 лет

В Госдуме предложили увеличить возраст для молодой семьи до 45 лет

 Новые плацкарт и купе с душем поедут в первый рейс по маршруту Москва-Белгород

Новые плацкарт и купе с душем поедут в первый рейс по маршруту Москва-Белгород
Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Мужчину в Белоруссии приговорили к расстрелу за убийство маленькой девочки

Мужчину в Белоруссии приговорили к расстрелу за убийство маленькой девочки
Эксперт назвал незаконной добычу сирийской нефти США и курдскими боевиками

Эксперт назвал незаконной добычу сирийской нефти США и курдскими боевиками

 В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей

В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей
В Госдуме предложили увеличить возраст для молодой семьи до 45 лет

В Госдуме предложили увеличить возраст для молодой семьи до 45 лет

 Новые плацкарт и купе с душем поедут в первый рейс по маршруту Москва-Белгород

Новые плацкарт и купе с душем поедут в первый рейс по маршруту Москва-Белгород
Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Мужчину в Белоруссии приговорили к расстрелу за убийство маленькой девочки

Мужчину в Белоруссии приговорили к расстрелу за убийство маленькой девочки
Эксперт назвал незаконной добычу сирийской нефти США и курдскими боевиками

Эксперт назвал незаконной добычу сирийской нефти США и курдскими боевиками

 В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей

В парламенте Сирии уверены, что США и курдским боевикам придется уйти с нефтяных полей
19:16   25 Октября 2019
Россия

Новые плацкарт и купе с душем поедут в первый рейс по маршруту Москва-Белгород

Новые плацкарт и купе с душем поедут в первый рейс по маршруту Москва-Белгород

Российский «Трансмашхолдинг» построил для Федеральной пассажирской компании новые вагоны купе и плацкарт, которые оснастили душем, холодильником и микроволновкой, а также розетками и USB-разъемами​​​. ​​​ Вагоны построили в виде двухвагонных сцепов и они отправятся в первые рейсы по маршрутам Москва-Белгород. Об этом сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов.

«Что касается маршрутов: с конца ноября Москва-Белгород», — сказал Иванов.

Всего Федеральная пассажирская компания заказала у группы «Трансмашхолдинг» 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор действует до 2025 года и предусматривает поставку как одноэтажных, так и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купейных и плацкартных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #белгород #плацкарт #купе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...