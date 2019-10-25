Новые плацкарт и купе с душем поедут в первый рейс по маршруту Москва-Белгород

Российский «Трансмашхолдинг» построил для Федеральной пассажирской компании новые вагоны купе и плацкарт, которые оснастили душем, холодильником и микроволновкой, а также розетками и USB-разъемами​​​. ​​​ Вагоны построили в виде двухвагонных сцепов и они отправятся в первые рейсы по маршрутам Москва-Белгород. Об этом сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов.

«Что касается маршрутов: с конца ноября Москва-Белгород», — сказал Иванов. Всего Федеральная пассажирская компания заказала у группы «Трансмашхолдинг» 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор действует до 2025 года и предусматривает поставку как одноэтажных, так и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купейных и плацкартных. Всего Федеральная пассажирская компания заказала у группы «Трансмашхолдинг» 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор действует до 2025 года и предусматривает поставку как одноэтажных, так и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купейных и плацкартных.