Москвичей предупредили о полностью перекрытом Волгоградском проспекте

Автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте возле дома номер 103 первый корпус на юго-востоке Москвы​​​. Движение полностью перекрыли, поэтому автомобилистам лучше не ехать в сторону проспекта и по шоссе в ближайшие часы. Об этом сообщил представитель Центра организации дорожного движения. Пострадавших нет. Работают оперативные службы.

«Для проезда останется только дублер в сторону области», — добавили в ЦОДД.