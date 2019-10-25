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18:46   25 Октября 2019
Россия

Москвичей предупредили о полностью перекрытом Волгоградском проспекте

Москвичей предупредили о полностью перекрытом Волгоградском проспекте

Автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте возле дома номер 103 первый корпус на юго-востоке Москвы​​​. Движение полностью перекрыли, поэтому автомобилистам лучше не ехать в сторону проспекта и по шоссе в ближайшие часы. Об этом сообщил представитель Центра организации дорожного движения. Пострадавших нет. Работают оперативные службы.

«Для проезда останется только дублер в сторону области», — добавили в ЦОДД.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #дтп #цодд #автоцистерна

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