Москвичей предупредили о полностью перекрытом Волгоградском проспекте
Автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте возле дома номер 103 первый корпус на юго-востоке Москвы. Движение полностью перекрыли, поэтому автомобилистам лучше не ехать в сторону проспекта и по шоссе в ближайшие часы. Об этом сообщил представитель Центра организации дорожного движения. Пострадавших нет. Работают оперативные службы.
«Для проезда останется только дублер в сторону области», — добавили в ЦОДД.
Движение на Волгоградском проспекте, в районе дома 103к1, полностью перекрывают: будут откачивать содержимое цистерны. Для проезда останется только дублер в сторону области. Прогнозов по времени нет, поэтому лучшее решение - отказаться от поездок по Волгоградке на ближайшие часы pic.twitter.com/pcoF6rzobb— ЦОДД (@gucodd) 25 октября 2019 г.