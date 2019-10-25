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 Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии
Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

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Мужчину в Белоруссии приговорили к расстрелу за убийство маленькой девочки

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18:44   25 Октября 2019
Россия

Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поговорил с турецким генералом Яшаром Гюлером: обсуждались вопросы региональной безопасности и обстановка в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Стороны обсудили обстановку в Сирии, а также актуальные вопросы региональной безопасности», — говорится в сообщении, цитирует «РИА Новости».

 9 октября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на севере Сирии «Источник жизни», направленной против «Демократических сил Сирии» на северо-востоке САР, аффилированных с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. По словам Эрдогана, цель операции — создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе.

Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

22 октября российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. Переговоры по документу шли более шести часов. Главы двух стран договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа — Путин назвал принятые решения «судьбоносными».

Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

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Автор: Тимофей Булочкин
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