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18:10   25 Октября 2019
Экономика

Поправки об уголовной ответственности для нелегальных кредиторов внесли в ГД

Поправки об уголовной ответственности для нелегальных кредиторов внесли в ГД

Срок заключения по таким делам не превысит трех лет. Глава бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев и депутаты внесли в Государственную думу поправки в УК и УПК РФ об уголовной ответственности для нелегальных кредиторов. По словам сенатора, сейчас российским законодательством предусматривается лишь административная ответственность за незаконное предоставление потребительских займов​​​.

Однако практика мониторинга финансовых рынков показала, что нелегальные кредиторы все равно продолжают незаконную деятельно после привлечения к административной ответственности, поэтому проектом закона предусмотрели введение отдельного состава преступления.

Также предусмотрели штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Законопроектом учли возможность конфискации имущества за совершение рассматриваемых преступлений, резюмировал сенатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #гд #займы #уголовная ответственность

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