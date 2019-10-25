Проект «Героям- быть!» опубликовал шорт-лист участников

Шорт-лист участников Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям - быть!» сформирован, в него вошли 28 сотрудников промышленных предприятий со всей России, а также пяти благотворительных организаций и социальных фондов.

В онлайн-голосовании участвовали свыше 30 тысяч людей. Со всеми историями можно познакомиться на сайте. В течение недели экспертное жюри определит победителей проекта по номинациям: «От сердца к сердцу», «Спасательный круг», «Оберегая планету», «Быть человеком», «Всегда в сердце», «Яркий старт», «Кулибины нашего времени», «Вирус добра» и «Команда героев».

Стоит отметить, что организаторы «Героям – быть!» получили более 100 заявок на участи от организаций.

Напомним, что выбирать лучших из лучших, в частности, будут: вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина, теле- и радиоведущий Михаил Довженко, замглавы «Комсомольской правды» Роман Карманов, член Общественной Палаты Вадим Ковалев, депутат Государственной думы Денис Кравченко и генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Героям – быть!» посвящен простым людям, их поступкам и подвигам. Проект основали в 2015 году в качестве популяризатора волонтерства и человеческого великодушия, а также для поднятия статуса рабочих специальностей. Организатором выступает АНО «Быть человеком». Среди информационных партнеров числится медиагруппа «Патриот», в которую входит «Политика сегодня».