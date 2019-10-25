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18:11   25 Октября 2019
Россия

Муж Соболь скрыл следы ее тайного отпуска во Флоренции после публикаций в СМИ

Муж Соболь скрыл следы ее тайного отпуска во Флоренции после публикаций в СМИ

Супруг экс-кандидата в Мосгордуму Любови Соболь скрыл свой аккаунт в социальной сети после журналистского расследования о тайном отпуске соратницы Навального в Италии.

После публикации Nation News об отпуске во Флоренции, который попыталась скрыть Соболь, ее муж Сергей Мохов закрыл свой аккаунт в Instagram. Дело в том, что ранее он опубликовал серию семейных фотографий, сделанных в Италии на отдыхе — именно об этом отпуске и предпочла молчать Соболь.

Муж Соболь скрыл следы ее тайного отпуска во Флоренции после публикаций в СМИ

При этом сама Соболь выложила в сеть фотографию, на которой изображена со своим мужем — она утверждает, что снимок сделан ее дочерью Мирославой. На фото Любовь и Сергей сидят на скамейке, а городской пейзаж на заднем фоне явно отличается от московского — аккуратные маленькие улицы и небольшие дома теплых цветов на два-три этажа. Геотег в публикации не указан, но, как выяснили журналисты NN, кадр сделан именно во Флоренции.

Муж Соболь скрыл следы ее тайного отпуска во Флоренции после публикаций в СМИ

Ранее отдых Соболь на Кипре вызвал негативную реакцию пользователей сети: юрист «Фонда борьбы с коррупцией» каталась по морскому побережью на кабриолете вскоре после того, как объявила среди подписчиков сбор денег на оплату штрафов.

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #новости #общество #соболь

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