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19:35   25 Октября 2019
Россия

В Госдуме предложили увеличить возраст для молодой семьи до 45 лет

В Госдуме предложили увеличить возраст для молодой семьи до 45 лет

Председатель комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов ознакомился с инициативой Минтруда закрепить на юридическом уровне понятия «семьи» и «молодой семьи». Депутат счел правильным закрепить их в Семейном кодексе и увеличить для молодых семей возраст супругов на 10 лет. Сейчас он составляет 35 лет.

«У нас есть понятие брака — это союз мужчины и женщины.  Что касается понятия «молодая семья» на уровне нормативно-правовом этот вопрос отрегулирован. Установлен возраст, против которого ЛДПР возражает. Депутат [Андрей] Маркин предлагал увеличить возраст — до 45 лет», — рассказал Нилов «Политике Сегодня».

Обусловлено это несколькими критериями: в первую очередь, увеличение пенсионного возраста, возраста создания семьи и рождения первого ребенка.

«Пенсионный возраст увеличился, возраст создания семьи, увеличился средний возраст рождения первого ребенка. Существуют региональные программы поддержки молодых семей. И находясь в очереди многие семьи выпадают из этой программы, исходя из того, что они за это время теряют статус молодой семьи и не могут воспользоваться преференциями от региональных властей», — посетовал депутат.

Заместитель главы Минтруда Алексей Вовченко на заседании президиума Совета законодателей РФ заявил, что в министерстве планируют подумать над тем, чтобы прописать в российском законодательстве понятия «семьи» и «молодой семьи», поскольку пока таких юридических терминов — нет.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #нилов #общество #госдума рф

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