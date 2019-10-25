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17:45   25 Октября 2019
Россия

Российские космонавты покажут собственные фотографий Земли с орбиты на ВДНХ

Российские космонавты покажут собственные фотографий Земли с орбиты на ВДНХ

Более 100 фотографий Земли, которые сняли российские космонавты с орбиты, представят в центре «Космонавтика и авиация» на Выставке достижений народного хозяйства в рамках выставки «Взгляд сверху». Об этом сообщил представитель ВДНХ. Выставку открыли 25 октября до 1 марта 2020 года.

По его словам, гости выставки увидят фотографии исключительных природных явлений, мегаполисов, известных сооружений и мест, которые облюбовали туристами и, наоборот, которые малодоступны путешественникам​​​. Авторы снимков — российские космонавты в экспедициях на Международную космическую станции в период с 2007 по 2018 года.

Важную часть выставки «Взгляд сверху» составляют работы летчика-космонавта, Героя РФ, президента центра «Космонавтика и авиация» Федора Юрчихина.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #космос #земля #вднх

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