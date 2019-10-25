Российские космонавты покажут собственные фотографий Земли с орбиты на ВДНХ
Более 100 фотографий Земли, которые сняли российские космонавты с орбиты, представят в центре «Космонавтика и авиация» на Выставке достижений народного хозяйства в рамках выставки «Взгляд сверху». Об этом сообщил представитель ВДНХ. Выставку открыли 25 октября до 1 марта 2020 года.
По его словам, гости выставки увидят фотографии исключительных природных явлений, мегаполисов, известных сооружений и мест, которые облюбовали туристами и, наоборот, которые малодоступны путешественникам. Авторы снимков — российские космонавты в экспедициях на Международную космическую станции в период с 2007 по 2018 года.
Важную часть выставки «Взгляд сверху» составляют работы летчика-космонавта, Героя РФ, президента центра «Космонавтика и авиация» Федора Юрчихина.
Начните новый день с наших рекомендаций по Выставке! Открывайте адвент-календарь на нашем сайте и следуйте советам по территории ВДНХ. Самые активные станут первыми посетителями нового катка на #ВДНХ!https://t.co/C5e0mJrHob pic.twitter.com/i1sI5B8B9J— ВДНХ (@VDNH_RU) 25 октября 2019 г.