Глава Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из Турции безопасность в буферной зоне Сирии

Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов обсудил с коллегой из Турции Яшаром Гюлером безопасность на северо-востоке Сирии, сообщили в турецком военном ведомстве 25 октября.

«В ходе переговоров обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Сирии, а также каждодневные события», — уточнили в публикации.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы хотели очистить от боевиков, связанных с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании зоны безопасности в северной части арабской республики. Это и другие положения прописаны в меморандуме.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.