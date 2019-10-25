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17:36   25 Октября 2019
Весь мир

Вучич посетовал, что Сербия не может себе позволить закупить С-400

Вучич посетовал, что Сербия не может себе позволить закупить С-400

Сербия не может себе позволить приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400, но очень хотела бы. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в пятницу. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости. 

Отвечая на вопрос, чего бы хотела Сербия, президент заявил «позволить себе иметь С-400». 

«Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400», — цитирует агентство слова Вучича. 

Вучич подчеркнул, что эти системы «гарантируют безопасность для вашего народа», а также будущих поколений. 

Ранее стало известно, что силы ПВО Сербии приняли участие в учениях, применив зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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