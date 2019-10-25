Осетия должна быть единой и в составе РФ, заявил президент Южной Осетии

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов во время визита в Петербург и встречи с губернатором города Александром Бегловым напомнил, что Южная Осетия не выходила из состава Российской империи. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу президента Республики.

24 октября Бибилов встретился с градоначальником Северной столицы Бегловым и поздравил его со вступлением в должность, а также поблагодарил за организацию ряда мероприятий, приуроченных к 270-летнему юбилею открытия первого посольства Осетии в России.

Бибилов отметил, что Южная Осетия не выходила из состава Российской империи, а сама Осетия должна быть единой, неделимой и в составе Российской Федерации.

Напомним, в декабре прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила, что рассчитывает на изменение «враждебного отношения» к Грузии со стороны России, в том числе в ситуации с беспокоящими Тбилиси «оккупированными» территориями. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию отозвать признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, заявив, что оба региона — международно признанная часть Грузии.