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Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

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17:33   25 Октября 2019
Россия

Осетия должна быть единой и в составе РФ, заявил президент Южной Осетии

Осетия должна быть единой и в составе РФ, заявил президент Южной Осетии

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов во время визита в Петербург и встречи с губернатором города Александром Бегловым напомнил, что Южная Осетия не выходила из состава Российской империи. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу президента Республики.

24 октября Бибилов встретился с градоначальником Северной столицы Бегловым и поздравил его со вступлением в должность, а также поблагодарил за организацию ряда мероприятий, приуроченных к 270-летнему юбилею открытия первого посольства Осетии в России.

Осетия должна быть единой и в составе РФ, заявил президент Южной Осетии

Бибилов отметил, что Южная Осетия не выходила из состава Российской империи, а сама Осетия должна быть единой, неделимой и в составе Российской Федерации.

Напомним, в декабре прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила, что рассчитывает на изменение «враждебного отношения» к Грузии со стороны России, в том числе в ситуации с беспокоящими Тбилиси «оккупированными» территориями. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию отозвать признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, заявив, что оба региона — международно признанная часть Грузии.

Осетия должна быть единой и в составе РФ, заявил президент Южной Осетии

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Автор: Тимофей Булочкин
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