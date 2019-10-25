Россия вошла в топ-5 стран по объему выпуска книг

Глава издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков рассказал, что в год в России выпускают порядка 115 тысяч наименований книг. Он выступил на заседании Общественного совета при думском комитете по культуре 25 октября.

«По этому показателю мы входим в пятерку ведущих стран мира», — добавил он.

Вместе с тем, число прочитанных россиянином книг в год не изменилось со времен Советского Союза — три штуки.

«На сегодняшний день мы действительно отстаем… В стратегии культурной политики стоит задача довести это до среднеевропейского уровня — до семи книг», — указал Новиков.

Молодежь же стала проявлять больше интереса к чтению. Глава издательства считает, что этому способствуют социальные сети, которые по-своему «рекламируют» те или иные сюжеты. Среди подрастающего поколения наиболее популярны электронные книги, а не бумажные. При этом, в России число книжных магазинов только растет.