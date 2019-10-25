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17:17   25 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил кабмину сократить расходы на содержание чиновников в проекте государственного бюджета на 2020 год. Об этом в пятницу, 25 октября, президент написал на своей странице в Facebook. 

Ранее украинский кабмин утвердил проект государственного бюджета на следующий год. Аналитики спрогнозировали рост экономики на 3,3%, инфляции — на 6%, а также дефицит ВВП в размере 2,09%. По словам замглавы ЦБ Украины, проект получился консервативным. Он также подчеркнул, что в проект госбюджета будут внесены некоторые изменения, в частности по макроэкономическим параметрам. 

В пятницу на своей странице в Facebook украинский президент написал, что госбюджет на следующий год готовят ко второму чтению. 

«Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета», — написал он.

Президент Украины добавил, что сокращение бюджета не коснется тех, от кого зависит будущее страны, — учителей и врачей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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