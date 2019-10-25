Французов начнут лечить каннабисом в качестве эксперимента

Депутаты Национального собрания, то есть нижней палаты парламента Франции, одобрили проведение эксперимента, в рамках которого лечение определенных категорий граждан будет проходить при помощи марихуаны.

Подчеркнем, что речь идет не о курении самокруток с наркотиком, а о его ингаляциях или пероральном употреблении в виде растворов, капсул или капель. Ранее инициативу одобрили в Национальном агентстве по фармакологической безопасности. Так, эксперимент по рецептурной продаже лечебной марихуаны будет длиться два года.

Как сообщают местные СМИ, на «законный» каннабис могут рассчитывать порядка трех тысяч французов. В их число входят страдающие определенными формами эпилепсии, некоторыми патологиями центральной нервной системы, от нейропатических болей, восстанавливающиеся после химиотерапии или проходящие паллиативное лечение. Участвующие в эксперименте медицинские специалисты пройдут специальное обучение.

Однако парламентарии заметили, что вопрос о поставках марихуаны остается открытым, так как во Франции запрещено ее выращивание. Вместе с тем, на территории страны действует запрет на распространение и употребление. Нарушителю грозит штраф размером до 3,7 тысяч евро, то есть более 250 тысяч рублей, и лишение свободы на один год.