Лавров обеспокоен продвижением НАТО «поближе к российским границам»

Настойчивое усиление присутствия НАТО на Восток и укрепление на территории Норвегии беспокоит российскую сторону, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде.

Об этом глава российского МИД заявил во время совместной пресс-конференции с норвежской коллегой, транслируемой в Facebook в прямом эфире.

«Нас беспокоит продолжающаяся настойчивая линия НАТО на продвижение военной инфраструктуры на Восток, поближе к российским границам. Это сказывается весьма негативно на обстановке на Крайнем Севере», — сообщил Лавров.

Лавров добавил, что Россия с озабоченностью смотрит, как на территории Норвегии укрепляется присутствие альянса, причем «качественно и количественно». Он подчеркнул, что Россия не планировала и не планирует агрессивного развертывания своих вооруженных сил «где бы то ни было в принципе», в том числе и на норвежско-российской границе.

Ранее Лавров и Серейде договорились возобновить диалог двух стран о правах человека и гражданском обществе.