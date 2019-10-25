Мужчину в Белоруссии приговорили к смерти за убийство маленькой девочки

Мужчине, убившему восьмимесячную дочку своей знакомой, вынесли смертный приговор в Белоруссии. Мать ребенка приговорили к 25 годам колонии. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости.

По словам помощницы председателя Брестского областного суда Снежаны Гришкевич, в отношении женщины суд вынес приговор в виде лишения свободы на 25 лет в колонии общего режима.

«Мужчина осужден по этой же статье, ему судом назначена исключительна мера наказания в виде смертной казни — расстрел», — сказала она.

Собеседница агентства подчеркнула, что приговор еще не вступил в законную силу. Защита может его обжаловать в течение 10 дней.

Труп ребенка с признаками насильственной смерти год назад обнаружил отец ребенка. В убийстве, совершенном с особой жесткостью, обвинили 25-летнюю мать ребенка и ее 47-летнего знакомого. Известно, что в момент задержания оба были пьяны.

Белоруссия — единственная страна в Европе, где судьи до сих пор выносят смертные приговоры. Однако высшая мера наказания распространяется только на мужчин.