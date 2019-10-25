Победителя конкурса «Лидеры России» Грабчака назначили замминистра энергетики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил победителя конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России» Евгения Грабчака заместителем министра энергетики. Соответствующее распоряжение обнародовали в пятницу , 25 октября, на сайте правительства РФ.
«Назначить Грабчака Евгения Петровича заместителем министра энергетики РФ», — говорится в документе.
По информации министерства энергетики РФ, с декабря 2014 года Евгений Грабчак работал в должности директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике ведомства. Теперь он координирует полномочия Минэнерго по вопросам технического регулирования и промышленной безопасности, энергетического машиностроения, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в сфере топливно-энергетического комплекса.
Евгений Грабчак назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации | Министерство энергетики https://t.co/DmoafNeZr6 pic.twitter.com/gDZ1QbI37f— Минэнерго России (@MinenergoGov) 25 октября 2019 г.