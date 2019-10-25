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США не желают признавать результаты выборов в Боливии, и дело не в демократии
16:30   25 Октября 2019
Россия

США пригрозили Турции санкциями за нападение на курдских боевиков в Сирии

США пригрозили Турции санкциями за нападение на курдских боевиков в Сирии

США пригрозили санкциями Турции, если Анкара откроет огонь по отрядам курдов, покидающих зону безопасности на севере САР. Такое заявление сделал США Дональд Трамп в пятницу, 25 октября, в своем Twitter. 

«Турция полностью понимает, что не надо стрелять по курдам, покидающим территорию, которая будет называться зоной безопасности, и направляющимся в соседние районы», — написал глава государства. 

В случае нарушений будут введены широкомасштабные санкции, написал президент США.

9 октября турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на севере Сирии «Источник Сирии» против курдов-радикалов на северо-востоке САР. Цель операции — создание зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. Курды-террористы под видом борьбы с бойцами запрещенного в РФ «Исламского государства» на самом пытались с ними договориться. В результате страдало местное население.

22 октября российский президент Владимир Путин и турецкий лидер подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. Переговоры по документу шли более шести часов. Лидеры договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Российский лидер назвал эти решения судьбоносными. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #турция #эрдоган #политика #трамп #общество

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