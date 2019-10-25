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15:57   25 Октября 2019
Россия

Минфин РФ подготовит «амбициозный план приватизации», заявил Силуанов

Минфин РФ подготовит «амбициозный план приватизации», заявил Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов поручил Минэкономразвития разработать амбициозный план приватизации государственного имущества.

Ранее Силуанов заявлял, что в ближайшее время правительство начнет подготовку к «более амбициозному» плану приватизации. По словам министра, правительство должно еще раз составить список государственных активов, в которых России не обязательно оставаться. Силуанов подчеркнул, что новая волна приватизации нужна для уменьшения доли государства в российской экономике, а не для наполнения бюджета.

«Поручил [разработать], министерство работает», — сообщил министр журналистам в ходе кулуарах «Международного таможенного форума», цитирует ТАСС.

Минфин РФ подготовит «амбициозный план приватизации», заявил Силуанов

В начале месяца Силуанов рассказал о планах снижения уровня НДФЛ для нерезидентов РФ: по его словам, такое решение практически никак не скажется на государственном бюджете России. Напомним, НДФЛ для нерезидентов ходят снизить до уровня резидентов — 13%, когда сейчас этот показатель составляет 30%. По мнению Силуанова, такой шаг позволит привлечь новых инвесторов и вернуть тех, кто «в одно время убежали на Запад».

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #политика #минфин #приватизация #новости #общество #силуанов

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