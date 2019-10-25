Минфин РФ подготовит «амбициозный план приватизации», заявил Силуанов

Министр финансов Антон Силуанов поручил Минэкономразвития разработать амбициозный план приватизации государственного имущества.

Ранее Силуанов заявлял, что в ближайшее время правительство начнет подготовку к «более амбициозному» плану приватизации. По словам министра, правительство должно еще раз составить список государственных активов, в которых России не обязательно оставаться. Силуанов подчеркнул, что новая волна приватизации нужна для уменьшения доли государства в российской экономике, а не для наполнения бюджета.

«Поручил [разработать], министерство работает», — сообщил министр журналистам в ходе кулуарах «Международного таможенного форума», цитирует ТАСС.

В начале месяца Силуанов рассказал о планах снижения уровня НДФЛ для нерезидентов РФ: по его словам, такое решение практически никак не скажется на государственном бюджете России. Напомним, НДФЛ для нерезидентов ходят снизить до уровня резидентов — 13%, когда сейчас этот показатель составляет 30%. По мнению Силуанова, такой шаг позволит привлечь новых инвесторов и вернуть тех, кто «в одно время убежали на Запад».