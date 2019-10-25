Число детских лагерей в 2019 году сократилось

Число детей, которые отдохнули летом в лагерях, выросло на 75 тысяч по сравнению с 2018 годом, несмотря на сокращение числа лагерей. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович. По его словам, за лето 2019 года функционировали 44 572 организации отдыха и оздоровления, что на 625 меньше, чем в 2018 году​​​.

«Но я еще вернусь к этой цифре, я бы не драматизировал», — добавил Зенькович на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Действительно, количество лагерей сократилось, но число отдохнувших детей выросло. В 2019 году отдохнули почти шесть миллионов детей, что на 75 тысяч больше, чем в 2018 году. В летних лагерях задействовали 802 тысячи сотрудников, в том числе 372 585 педагогических работников, включая 88 213 вожатых.

Также в летние лагеря поехало на 26 тысяч больше детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, но проблема финансирования отдыха этой категории детей остается, резюмировал Зенькович.