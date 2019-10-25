Патриарх Кирилл уверен, что денежная поддержка церковных хоров должна быть нормой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своем видении финансирования церковных хоров на Международном съезде регентов и певчих Русской православной церкви 25 октября.

Он отметил, что отношение к певчим, которые потратили много времени на получение музыкального образования, должно исходить из важности их служения. Они должны получать достойную зарплату, подчеркнул патриарх.

«Конечно, в разных храмах разные возможности, в том числе и материальные, но в крупных городских многоклирных приходах, где богослужение совершается ежедневно, финансовая поддержка хора должна быть нормой», — заявил он.

Сельским приходам, которые не могут себе позволить дирижеров и исполнителей, он рекомендовал найти «хотя бы одного-двух певчих» с соответствующим образованием и навыками. Того гляди, и «самый слабый хор» со временем станет «достаточно благозвучным». Также священник предложил создать ускоренные курсы певчих, а содержание регента перенаправить на «все или несколько храмов».

С 24 по 26 октября в московском Зале церковных соборов храма Христа Спасителя проходит Международный съезд регентов и певчих Русской православной церкви. Он посвящен 75-летию со дня смерти регента, композитора и автора духовной музыки Павла Чеснокова. На событии все желающие могут пройти мастер-класс по церковному пению.