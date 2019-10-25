Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Украинская девочка, проживающая помойке, стала мамой в 12 лет, а затем отказалась от ребенка. Младенца перевели в детский дом в городе Ровно. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщило местное издание Сharivn.

По словам заместителя главного врача Галины Ковалевой, пока мальчик находился в перинтальном центре, он набрал вес и подрос. На данный момент ребенок находится под присмотром врачей в детском доме.

«Малыш родился здоровым, но имеет врожденный порок и требует в дальнейшем оперативного вмешательства», — сказала она.

Как пишет СМИ, мальчика назвали Тибором.

Малолетняя мама проживала вместе со своей семьей фактически на помойке. Врачи сообщали, что она не понимала ни русского, ни украинского языка. После того, как девочку выписали из роддома, она отказалась от ребенка и исчезла.