Депутат Госдумы оценили идею устанавливать непрозрачные курилки в аэропортах

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что непрозрачные кабинки для курения в аэропортах позитивно скажутся на борьбе с пагубной привычкой, поскольку у окружающих не будет возникать желания курить.

«Во-первых, курение в кабинках не нанесет вред окружающим, снизит количество пассивных курильщиков. К тому же непрозрачные кабинки не будут примером для остальных и не будут побуждать к курению», — сказал депутат.

Ранее думский комитет по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению законопроект о возврате курилок в аэропорты с учетом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть матовыми.

Депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении, несмотря на протесты Минздрава. В министерстве заявили, что возвращение «курилок» приведет к росту количества курильщиков и росту числа заболеваний, связанных с потреблением табака.