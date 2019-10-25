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15:35   25 Октября 2019
Россия

Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Объем инвестиций в строительство превысил два миллиарда рублей. Цех заготовительного производства двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара» запустили в Пермском крае. Об этом сообщил исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

По информации пермского правительства, проект строительства корпуса площадью более десяти тысяч квадратных метров реализовывали в 2014–2019 годах​​​. Цех построили на загородной площадке «Протон-ПМ» в микрорайоне Новые Ляды города Пермь.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию новый комплекс заготовительного производства, с которого и начинается жизнь ракетного двигателя», — сказал Щенятский.

В церемонии участвуют глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Пермского края Максим Решетников. На создание цеха направили 2,1 миллиарда рублей, включая федеральные инвестиции и собственные деньги «Протон-ПМ». В новом корпусе организовали полный цикл заготовительного производства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#производство #пермь #цех #рд-191

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