Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Объем инвестиций в строительство превысил два миллиарда рублей. Цех заготовительного производства двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара» запустили в Пермском крае. Об этом сообщил исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

По информации пермского правительства, проект строительства корпуса площадью более десяти тысяч квадратных метров реализовывали в 2014–2019 годах​​​. Цех построили на загородной площадке «Протон-ПМ» в микрорайоне Новые Ляды города Пермь.