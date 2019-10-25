Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми
Объем инвестиций в строительство превысил два миллиарда рублей. Цех заготовительного производства двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара» запустили в Пермском крае. Об этом сообщил исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.
По информации пермского правительства, проект строительства корпуса площадью более десяти тысяч квадратных метров реализовывали в 2014–2019 годах. Цех построили на загородной площадке «Протон-ПМ» в микрорайоне Новые Ляды города Пермь.
«Сегодня мы вводим в эксплуатацию новый комплекс заготовительного производства, с которого и начинается жизнь ракетного двигателя», — сказал Щенятский.
В церемонии участвуют глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Пермского края Максим Решетников. На создание цеха направили 2,1 миллиарда рублей, включая федеральные инвестиции и собственные деньги «Протон-ПМ». В новом корпусе организовали полный цикл заготовительного производства.