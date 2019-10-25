США не желают признавать результаты выборов в Боливии, и дело не в демократии

После проверки 99,9% бюллетеней Высший избирательный суд Боливии (аналог ЦИК) обнародовал данные, согласно которым на президентских выборах побеждает действующий глава государства Эво Моралес. Он набрал 47% голосов против 36,5% у его основного конкурента Карлоса Месы. Явка составила 88,31%.

Согласно боливийскому законодательству, отрыв в 10% гарантирует кандидату победу в первом туре, в отличие от российских выборов, где участникам необходимо преодолеть 50%-ый порог, чтобы избежать второго тура.

«Моралес очень эффективный президент в том, что касается развития экономики Боливии. — говорит главред журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин. — Он сторонник социализма, его партия называется «Движение к социализму», и он осуществляет на основе экономических успехов социальную политику в отношении большинства населения».

Поражение Карлоса Месы, который также придерживается левых взглядов, эксперт объясняет неудачами в бытность президентом с 2003 по 2005 годы. Меса досрочно ушел с поста на фоне газовых протестов. Во второй по запасам голубого топлива стране континента обострились противоречия между бедными жителями восточного нагорья и богатыми городами юга. Требование справедливого перераспределения природных богатств перетекло в уличные столкновения. Месу критиковали за поклонение корпоративным интересам США.

Тот факт, что основными соперниками на нынешних президентских выборах оказались социалисты, по мнению Травкина, свидетельствует о поддержке со стороны большинства населения, выбранного Моралесом левого курса.

«Когда проводят левый курс, это означает перераспределение богатств, [возникают] проблемы с имущим меньшинством, которое не хочет делиться своими доходами. Они собственно и выступали противниками Моралеса. Определенная усталость от лидера, который находится долго на высшем посту, существует. И это тоже был фактор не в пользу Моралеса», — говорит эксперт.

Первый тур выборов проходил на фоне массовых беспорядков. Люди вышли на улицы после того, как глава Верховного избирательного суда заявил, что второго тура может не быть. Миссия Организации американских государств (ОАГ) выразила «глубокую обеспокоенность» из-за паузы при подсчете голосов. Организация отмечает, что в 19:40 20 октября ЦИК опубликовал результаты. Эти цифры говорили о втором туре выборов. После этого выдача данных прекратилась.

«Спустя 24 часа суд представил данные с необъяснимыми изменениями, которые меняют судьбу выборов и создают недоверие к избирательному процессу», - заявили в ОАГ.

Не поверили результатам и в Брюсселе. Евросоюз призвал Боливию провести второй тур. В Брюсселе считают, что так власти Боливии восстановят доверие и обеспечат полное уважение демократического выбора граждан. На том же настаивают США, Аргентина, Бразилия и Колумбия.

За беспокойством США в части соблюдения демократических процедур скрываются прагматические интересы и недовольство самостоятельной внешней политикой Моралеса, полагает Травкин:

«Вашингтону это не нравится и они, мягко говоря, мутят воду, находя сторонников в Боливии среди тех людей, которые недовольны социалистическим курсом. Американцы здесь теряют денежки, потому что Боливия — страна богатая ресурсами, в том числе нефтью, газом, оловом. Она выступает на международной арене при этом, перераспределяя доходы от продажи ресурсов в пользу большинства населения».

Паузу при подсчете голосов собеседник агентства объяснил намерением местного ЦИК тщательно проверить результаты, а что касается обеспокоенности международного сообщества, то эксперт сомневается, что Евросоюз и США решаться обложить Боливию санкциями.

«У Боливии достаточно хорошие позиции на международных рынках энергетики. Есть страны, на торговлю с которыми она опирается. С нами, с китайцами», — говорит Травкин.

В российском МИДе 23 октября выразили надежду на то, что подсчет голосов на президентских выборах в Боливии завершится в мирной обстановке, в соответствии с законодательством страны.

В июле текущего года Моралес приезжал в Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а двумя неделями ранее боливийское министерство энергетики и «Росатом» подписали договор о совместной добыче и производстве лития. Вдобавок российская госкомпания построит для Боливии самую высокогорную атомную электростанцию в мире, о чем тоже был подписан договор.

Помимо «Росатома» контракты в Боливии заключили и другие российские госкомпании, в числе которых «Газпром», «РЖД», «Вертолеты России».

Боливия проявляет солидарность с Россией и Китаем в международных вопросах. Так, 14 ноября 2017 года тройка стран бойкотировала неформальную встречу Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле, организованную США. Постпред РФ Василий Небензя заявил, что, инициируя подобные встречи, американцы «злоупотребляют площадкой» Совбеза, а также вмешиваются во внутренние дела латиноамериканской страны.