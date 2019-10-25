Военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство сообщает, что в результате стрельбы восемь военнослужащих погибли на месте, еще у двоих ранения различной степени тяжести. Открывший огонь уже задержан: по предварительным данным с места происшествия, действия мужчины могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы

Двое пострадавших доставлены в военный госпиталь, где им оказали необходимую помощь — сейчас угрозы их жизни нет.

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