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15:27   25 Октября 2019
Россия

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны

Военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство сообщает, что в результате стрельбы восемь военнослужащих погибли на месте, еще у двоих ранения различной степени тяжести. Открывший огонь уже задержан: по предварительным данным с места происшествия, действия мужчины могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы

Двое пострадавших доставлены в военный госпиталь, где им оказали необходимую помощь — сейчас угрозы их жизни нет.

Новость дополняется.

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Автор: Тимофей Булочкин
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