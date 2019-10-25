Турпоток из России в Узбекистан вырос более чем на четверть в 2019 году

Россияне все чаще отправляются путешествовать в Узбекистан, следует из исследования государственного комитета республики по развитию туризма.

Так, за девять месяцев прошлого года турпоток составил менее 280 тысяч людей, а за аналогичный период этого года достиг 353 тысяч. Разница превышает 26 процентов. Советник главы госкомитета Бехруз Хамзаев уточнил, что порядка 70 процентов туристов приезжали из Санкт-Петербурга и Москвы.

Эксперты органа уверены, что причиной тому является местный колорит и нетронутые цивилизацией места, например как в городах Бухара и Самарканд. К тому же, вместо фастфуда здесь представлен широкий ассортимент здорового питания — овощей и фруктов — по достаточно низким ценам.

Один из специалистов напомнил, что между странами нет визового режима, то есть туристам не надо тратить время и деньги на получение дополнительных документов для въезда. Да и затраты на отдых занчительно ниже, чем в том же Европейском союзе.