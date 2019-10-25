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15:21   25 Октября 2019
Россия

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил сотрудникам МВД решить вопрос о возвращении штрафов за превышение скоростного режима. Об этом в пятницу, 25 октября, написала газета «Коммерсант». 

По информации СМИ, соответствующий доклад ведомство должно представить до 2 декабря. Речь идет о возвращении штрафов за превышение допустимой скорости на 10-20 километров в час.

Кроме этого, 2 декабря МВД должно представить предложения по поводу снижения роста смертности в результате ДТП, а Минздрав вместе с Минтрнсом варианты, связанные с быстрой госпитализацией людей, которые пострадали на границах регионов. 

Газета пишет, что глава правительства дал поручения в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 2013 года россиян не штрафуют за небольшое превышение скорости. При этом в Минтрансе и ГИБДД одобрили идею возвращения наказания. 

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что после ужесточения ответственности за превышение скорости на дорогах улучшится безопасность. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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