Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил сотрудникам МВД решить вопрос о возвращении штрафов за превышение скоростного режима. Об этом в пятницу, 25 октября, написала газета «Коммерсант».

По информации СМИ, соответствующий доклад ведомство должно представить до 2 декабря. Речь идет о возвращении штрафов за превышение допустимой скорости на 10-20 километров в час.

Кроме этого, 2 декабря МВД должно представить предложения по поводу снижения роста смертности в результате ДТП, а Минздрав вместе с Минтрнсом варианты, связанные с быстрой госпитализацией людей, которые пострадали на границах регионов.

Газета пишет, что глава правительства дал поручения в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 2013 года россиян не штрафуют за небольшое превышение скорости. При этом в Минтрансе и ГИБДД одобрили идею возвращения наказания.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что после ужесточения ответственности за превышение скорости на дорогах улучшится безопасность.