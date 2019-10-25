Медведев в пятницу проведет двустороннюю встречу с коллегой из Сербии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу на приеме в честь участников заседания Совета глав правительств СНГ (Содружества Независимых Государств) и Евразийского межправительственного совета представил собравшимся председателя сербского правительства Ану Брнабич, с которой позже у него запланирована двусторонняя встреча.

Как сообщает РИА Новости, перед началом приема главы правительств СНГ провели заседание Совета в узком составе, после чего к ним присоединились члены национальных делегаций.

Помимо двусторонней встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым у сербского премьер-министра запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета, в ходе должно состояться подписание соглашения о свободной торговле Сербии с Евразийским экономическим союзом.