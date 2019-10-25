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Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны
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Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

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15:16   25 Октября 2019
Весь мир

Европейские послы согласились отложить Brexit

Европейские послы согласились отложить Brexit

Послы 27 остающихся в Европейском союзе стран (Coreper) подтвердили необходимость отложить Brexit. Они встретятся в начале недели, чтобы оформить договоренность. Об этом сообщил источник РИА Новости в ЕС​​​. По его словам, достигли полного согласия с необходимостью продления выхода Великобритании из ЕС.

«Ожидается, что Coreper встретится в начале следующей недели — в понедельник или вторник, чтобы завершить соглашение», — сказал он.

Страны ЕС ожидают более ясных сигналов от британского парламента по поводу сроков проведения возможных всеобщих выборов. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внесет в парламент предложение о проведении досрочных выборов. При этом оппозиция говорила, что тоже готова к выборам, но приоритет — гарантия того, что Великобритания не выйдет из Евросоюза без соглашения.

Лондон попросил отложить выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку так и не ратифицировали договор об условиях Brexit. Окончательное решение примут единогласно остающиеся в Евросоюзе страны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #великобритания #brexit #общество

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