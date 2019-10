Европейские послы согласились отложить Brexit

Страны ЕС ожидают более ясных сигналов от британского парламента по поводу сроков проведения возможных всеобщих выборов. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внесет в парламент предложение о проведении досрочных выборов. При этом оппозиция говорила, что тоже готова к выборам, но приоритет — гарантия того, что Великобритания не выйдет из Евросоюза без соглашения.

Лондон попросил отложить выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку так и не ратифицировали договор об условиях Brexit. Окончательное решение примут единогласно остающиеся в Евросоюзе страны.

#Brexit EU sources: at Coreper Art.50 there was full agreement on the need for an extension. There was full agreement to reach a unanimous decision, and full agreement to aim to take the decision by written procedure. @eucopresident Tusk has no intention to convene a special EUCO