Европейские послы согласились отложить Brexit
Послы 27 остающихся в Европейском союзе стран (Coreper) подтвердили необходимость отложить Brexit. Они встретятся в начале недели, чтобы оформить договоренность. Об этом сообщил источник РИА Новости в ЕС. По его словам, достигли полного согласия с необходимостью продления выхода Великобритании из ЕС.
«Ожидается, что Coreper встретится в начале следующей недели — в понедельник или вторник, чтобы завершить соглашение», — сказал он.
Страны ЕС ожидают более ясных сигналов от британского парламента по поводу сроков проведения возможных всеобщих выборов. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внесет в парламент предложение о проведении досрочных выборов. При этом оппозиция говорила, что тоже готова к выборам, но приоритет — гарантия того, что Великобритания не выйдет из Евросоюза без соглашения.
Лондон попросил отложить выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку так и не ратифицировали договор об условиях Brexit. Окончательное решение примут единогласно остающиеся в Евросоюзе страны.
#Brexit EU sources: at Coreper Art.50 there was full agreement on the need for an extension. There was full agreement to reach a unanimous decision, and full agreement to aim to take the decision by written procedure. @eucopresident Tusk has no intention to convene a special EUCO— Patrizia Antonini (@patriziAntonini) 25 октября 2019 г.