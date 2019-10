Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике

Полиция Великобритании задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, тела которых были найдены в грузовике на территории индустриального парка.

В ночь с 22 на 23 октября полицией британского графства Эссекс в городе Грейс был обнаружен грузовик с телами 38 взрослых и одной девушки подросткового возраста. Водителем фуры оказался 25-летний уроженец Северной Ирландии — его сразу задержали по подозрению в убийстве. Сейчас британская полиция тесно сотрудничает с ирландской для раскрытия обстоятельств произошедшей трагедии.

По предварительной информации, грузовик прибыл в Великобританию 19 октября из Болгарии через Холихэд. Полиция полагает, что 39 умерших являются гражданами Китая, пишет BBC. Предположительно, погибшие перевозились в Соединенное Королевство в качестве нелегальных мигрантов.

Should we relax our immigration rules to prevent further tragedies such as the horrific case of the 39 Chinese migrants who died in a lorry in Essex? Some charities say our laws are too tough, encouraging people to take such deadly risks. Do you agree? #JeremyVine pic.twitter.com/ROaz2cDVNk