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 Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике

Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике
15:10   25 Октября 2019
Весь мир

Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике

Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике

Полиция Великобритании задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, тела которых были найдены в грузовике на территории индустриального парка.

В ночь с 22 на 23 октября полицией британского графства Эссекс в городе Грейс был обнаружен грузовик с телами 38 взрослых и одной девушки подросткового возраста. Водителем фуры оказался 25-летний уроженец Северной Ирландии — его сразу задержали по подозрению в убийстве. Сейчас британская полиция тесно сотрудничает с ирландской для раскрытия обстоятельств произошедшей трагедии.

«Мужчина и женщина, оба в возрасте 38 лет, были задержаны в Уоррингтоне по подозрению в причинении смерти и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу», — сообщает полиция графства, цитирует ТАСС.

По предварительной информации, грузовик прибыл в Великобританию 19 октября из Болгарии через Холихэд. Полиция полагает, что 39 умерших являются гражданами Китая, пишет BBC. Предположительно, погибшие перевозились в Соединенное Королевство в качестве нелегальных мигрантов.

Китайский посол в Великобритании Лю Сяомин отметил в Twitter, что национальность погибших до сих пор не подтверждена, но правительство КНР «с тяжелым сердцем» прочитали новости о трагедии и отправили к Эссекс делегатов для встречи с полицией.

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Автор: Тимофей Булочкин
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