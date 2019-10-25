Рябков опасается, что США хотят сохранить курдов-террористов в Сирии

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал идею США дополнительно отправить на северо-восток Сирии, который оккупировали курды-террористы, полтысячи военнослужащих.

Он отметил, Россия не хотела бы новых осложнений в регионе. По словам дипломата, Вашингтон пытается сохранить напряженную обстановку в республике, чтобы и дальше давить на официальный Дамаск и не дать ему восстановить страну.

Стоит отметить, что Штаты очень заинтересованы в сирийской нефти и всеми силами пытаются остаться на месторождениях. Выступая перед народом президент США Дональд Трамп заявил:

«Мы взяли под контроль нефть. Следовательно, небольшое число войск США останется в том районе, где находится нефть. Мы будем ее охранять. И мы будем решать, что делать с ней в будущем».

Однако американские силы находятся на сирийской территории незаконно, что обсуждается на политическом уровне. Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов подчеркивал, что все объекты, связанные с нефтью, на северо-востоке Сирии должны быть под контролем официального Дамаска и никого больше.

«Во всех бумагах, во всех заявлениях официальных говорится о том, что все вовлеченные стороны должны соблюдать и уважать территориальную целостность, суверенитет и единство сирийского государства», — напоминал он.

Но Соединенные Штаты не готовы терять золотую жилу, ведь чиновники Пентагона получают неплохую выручку за контрабанду ресурса, не принадлежащего им. Более того, они платят — правда, немного — курдским боевикам и членам «Исламского государства»* (запрещено в России), которые перешли в курдские вооруженные формирования. Сирийцы же не получают ни гроша.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.