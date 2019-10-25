Рябков опасается, что США хотят сохранить курдов-террористов в Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны
Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Лавров посетит с визитом в Армению

Лавров посетит с визитом в Армению
Европейские послы согласились отложить Brexit

Европейские послы согласились отложить Brexit

 Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике

Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике
Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Цех заготовительного производства ракетного двигателя РД-191 запустили в Перми

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны

Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны
Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

Лавров посетит с визитом в Армению

Лавров посетит с визитом в Армению
Европейские послы согласились отложить Brexit

Европейские послы согласились отложить Brexit

 Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике

Двое подозреваемых задержаны в Британии по делу о 39 трупах в грузовике
15:02   25 Октября 2019
Россия

Рябков опасается, что США хотят сохранить вооруженные отряды курдов в Сирии

Рябков опасается, что США хотят сохранить вооруженные отряды курдов в Сирии

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал идею США дополнительно отправить на северо-восток Сирии, который оккупировали курды-террористы, полтысячи военнослужащих.

Он отметил, Россия не хотела бы новых осложнений в регионе. По словам дипломата, Вашингтон пытается сохранить напряженную обстановку в республике, чтобы и дальше давить на официальный Дамаск и не дать ему восстановить страну.

Рябков опасается, что США хотят сохранить курдов-террористов в Сирии

Стоит отметить, что Штаты очень заинтересованы в сирийской нефти и всеми силами пытаются остаться на месторождениях. Выступая перед народом президент США Дональд Трамп заявил:

«Мы взяли под контроль нефть. Следовательно, небольшое число войск США останется в том районе, где находится нефть. Мы будем ее охранять. И мы будем решать, что делать с ней в будущем».

Рябков опасается, что США хотят сохранить курдов-террористов в Сирии

Однако американские силы находятся на сирийской территории незаконно, что обсуждается на политическом уровне. Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов подчеркивал, что все объекты, связанные с нефтью, на северо-востоке Сирии должны быть под контролем официального Дамаска и никого больше. 

«Во всех бумагах, во всех заявлениях официальных говорится о том, что все вовлеченные стороны должны соблюдать и уважать территориальную целостность, суверенитет и единство сирийского государства», — напоминал он.

Но Соединенные Штаты не готовы терять золотую жилу, ведь чиновники Пентагона получают неплохую выручку за контрабанду ресурса, не принадлежащего им. Более того, они платят — правда, немного — курдским боевикам и членам «Исламского государства»* (запрещено в России), которые перешли в курдские вооруженные формирования. Сирийцы же не получают ни гроша.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #сирия #курды #нефть #рябков #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...