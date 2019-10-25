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Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны
Живущая на помойке девочка с Украины стала мамой в 12 лет

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15:00   25 Октября 2019
Россия

Путин не планирует встречу с Бутиной

Путин не планирует встречу с Бутиной

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с осужденной в США Марией Бутиной, которая должна прилететь в Москву в субботу, 26 октября. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос, не планирует ли Путин встречаться с Бутиной после ее возвращения на родину. 

«Нет, не планирует», — сказал он.

Ранее посольство России в США анонсировало приезд Бутиной в Москву из США утром 26 октября. По словам правозащитника Александра Ионова, Вашингтон не станет мешать возвращению осужденной в США девушки в Россию после освобождения из тюрьмы. 

Бутину арестовали в Вашингтоне в июле прошлого года. Россиянку обвинили в шпионаже и приговорили к 1,5 годам лишения свободы. В Москве заявляли, что обвинения против россиянки сфабрикованы, поэтому настаивали на ее освобождении.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #бутина

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