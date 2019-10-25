Кадыров заявил, что командированные в Сирию военнослужащие прошли отличную подготовку

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил в пятницу об отличной подготовке подразделений российской военной полиции, которые совместно с сирийскими пограничниками патрулируют зону безопасности на севере Сирии.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале, отметив, что ранее положительную оценку службе чеченских военнослужащих в Сирии дали представители местных органов власти и населения.

Также глава Чеченской Республики отметил, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова оказывает большую помощь сирийскому населению, пострадавшему во время военных действий.