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Восемь человек убиты в Забайкалье сослуживцем, подтвердило Минобороны
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14:51   25 Октября 2019
Весь мир

Кадыров заявил, что командированные в Сирию военнослужащие прошли отличную подготовку

Кадыров заявил, что командированные в Сирию военнослужащие прошли отличную подготовку

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил в пятницу об отличной подготовке подразделений российской военной полиции, которые совместно с сирийскими пограничниками патрулируют зону безопасности на севере Сирии.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале, отметив, что ранее положительную оценку службе чеченских военнослужащих в Сирии дали представители местных органов власти и населения.

Также глава Чеченской Республики отметил, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова оказывает большую помощь сирийскому населению, пострадавшему во время военных действий.

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Автор: Александр Люблинский
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